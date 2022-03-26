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الإطاحة بأحد عناصر خلايا داعش 'النائمة' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر خلايا داعش النائمة في العاصمة بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية بغداد /المديرية العامة للمعلومات احد توابع معاونية الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح. ح. ع. ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع ق. ع. بغداد فق ١١ ل٤٤ ".

وأضاف، ان "المتهم اعلاه يمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبتا بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات وعمل مع التنظيم الإرهابي ضمن قاطع الفلوجة برفقة مجموعة تتألف من خمسة عناصر".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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