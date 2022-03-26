الإطاحة بأحد عناصر خلايا داعش 'النائمة' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر خلايا داعش النائمة في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية بغداد /المديرية العامة للمعلومات احد توابع معاونية الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح. ح. ع. ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع ق. ع. بغداد فق ١١ ل٤٤ ".



وأضاف، ان "المتهم اعلاه يمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبتا بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات وعمل مع التنظيم الإرهابي ضمن قاطع الفلوجة برفقة مجموعة تتألف من خمسة عناصر".