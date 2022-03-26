روسيا: العقوبات ضدنا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله

بغداد - ياسين صفوان - قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، إن الحرب الاقتصادية التي بدأتها الدول الغربية من دون قواعد ضد روسيا، ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.

وأضاف مدفيديف، في تصريح نقلته محطة "روسيا اليوم": "ماذا كتبوا على رايات أي مجتمع رأسمالي، وعلى أي اقتصاد سوق؟ احترام الملكية الخاصة. ليهلك كل العالم ولكن العدالة تسود. ليهلك كل شيء ولكن لتبقى الملكية الخاصة في الحفظ والصوان".



وتابع: "لكنهم في الغرب يجمدون أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي، بل وحتى يتحدثون عن الاستيلاء على هذه الأصول، أي تأميمها. هذه طبعا حرب بدون أية قواعد. وستكون نتيجتها تدمير بنية كل الاقتصاد العالمي".

