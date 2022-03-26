3 دول تخطط لعمليات إجلاء في ماريوبول.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخطط فرنسا لعملية إنسانية مع تركيا واليونان لإجلاء الأشخاص من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة بجنوب شرقى أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخطة مساء أمس الجمعة بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال ماكرون إنه جرت بالفعل مباحثات محددة مع عمدة ماريوبول وبالتعاون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويتطلب الأمر إجراء مشاورات أيضاً مع روسيا، التي تحاصر قواتها المدينة منذ أسابيع، ووفقاً لقصر الإليزيه، فإن فرنسا على اتصال مع السلطات الأوكرانية واليونانيين والأتراك والمنظمات الدولية المعنية من أجل تحديد الاحتياجات التي سيتم تلبيتها.

ووفقاً لباريس، ينبغي أن يبدأ التحرك خلال الأيام القليلة المقبلة.