دراسة: أدوية الكولسترول تقلل خطر الشلل الرعّاش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة جديدة إلى فائدة إضافية لدواء "ستاتين" لخفض الكولسترول، إذ تبين أنه يقلل خطر الإصابة بباركنسون أو الشلل الرعّاش بنسبة تصل إلى 16%.



والشلل الرعاش هو مصطلح لمجموعة من الحالات العصبية التي تسبب مشاكل في الحركة بما في ذلك ارتعاش الأطراف، وبطء الحركة، والتصلّب.

ويوصف "ستاتين" لخفض الكولسترول في الدم، والوقاية من تصلّب الشرايين، والنوبات القلبية.

وحسب الدراسة التي نشرتها مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فُحص 2841 شخصاً على مدى 6 أعوام، تناول منهم 936 مريضاً دواء "ستاتين".

وأظهرت النتائج أن جرعة عالية من "ستاتين" تقللّ ظهور أعراض باركنسون بشكل فعال أكثر من الجرعة الخفيفة أو المتوسطة، وأن تناول هذا الدواء يوفر درجة عالية من الحماية من الشلل الرعاش.

ويقول شاهرام أوفيسيغاران المشرف على الدراسة من مركز "راش" في شيكاغو: "تشير نتائجنا إلى أن الذين يستخدمون العقاقير المخفضة للكولسترول قد يكونون أقل عرضة للإصابة بباركنسون، بما بسبب ذلك التأثير الوقائي للستاتينات على الشرايين في الدماغ".

ويضيف "نتائجنا مثيرة، لأن مشاكل الحركة لدى كبار السن تحت مظلة مرض باركنسون شائعة، وغالباً ما تكون غير قابلة للعلاج بشكل عام".