العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصيينية المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إنه تم العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا إيسترن المنكوبة، لكن الأمل انقشع لاحقا.



فقد نفت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" أنباء العثور على الصندوق الأسود الثاني.

وكانت خدمة "سي.إيه.إيه.سي نيوز"، الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية ذكرت في وقت سابق الجمعة أن الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت يوم الإثنين الماضي عثر عليه، دون مزيد من التفاصيل.

وعمدت الخدمة الإخبارية إلى حذف المنشور من حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد وقت وجيز من نشره.

ولم يتم العثور على ناجين بعد أكثر من 30 ساعة من حادث تحطم الطائرة من نوع بوينج-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين في منطقة جبلية بجنوب البلاد وعلى متنها 132 شخصًا، وفق ما ذكرت إدارة الطيران المدني مساء الثلاثاء.

كانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) إلى كانتون (جنوب). ويُعتقد بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء أن الركاب جميعهم صينيون.

ويعتبر الحادث نكسة للشركة العملاقة التي كانت على وشك استئناف عمليات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس بعد تعليقها في مطلع 2019 جراء كارثتين جويتين.