روسيا تتهم نجل بايدن بتورطه في أنشطة بيولوجية بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسكو أنها ستطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن توضحيات بشأن ما قالت إن نجله هانتر متورط في أنشطة بيولوجية تابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" بأوكرانيا.



وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتشافها صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية "الفتاكة" التي تتهم موسكو البنتاجون بممارستها في أوكرانيا وصندوق استثماري تابع لنجل بايدن.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، في أثناء إحاطة صحفية قدمها أمس الخميس، إن الوثائق التي أصبحت بحوزة وزارة الدفاع بشأن أنشطة البنتاجون البيولوجية العسكرية في أوكرانيا تسلط الضوء على صلات بين مؤسسات في الولايات المتحدة ومواقع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

وأشار إلى "تورط هياكل مقربة من الإدارة الأمريكية الحالية في الأنشطة المذكورة، بما في ذلك صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن".

وترفض الولايات المتحدة الاتهامات الروسية وتعتبرها محاولة من موسكو لصرف الانتباه عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.