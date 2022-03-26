روسيا تعلن استكمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها استكملت الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا.



وأكدت أن القوات الروسية تحاصر كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وميكولايف وتسيطر على خيرسون ومعظم مناطق إقليم زاباروجيا.

ولم تستبعد الدفاع الروسية إمكانية اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

كما أكدت أنها ستتعامل فورا مع أي محاولات لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا.

وأوضحت أن 93% من أراضي منطقة لوهانسك باتت تحت سيطرتها.