الرئيس الأمريكي يلتقي الجنود الأمريكيين في مدينة جيشوف البولندية قرب حدود أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والقريبة عن الحدود مع أوكرانيا، حيث التقى القوات التي تتمركز في المنطقة.



وتأتي زيارة بايدن بعد مرور شهر على العملية الروسية في أوكرانيا، وسيتوجه بعدها إلى وارسو للقاء المسؤولين البولنديين وزيارة مركز لاستقبل اللاجئين، ويختتم زيارته السبت بخطاب مهم.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الجمعة إن نحو 10,500 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في بولندا، وكرر وعد بايدن بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي استقبلت ملايين اللاجئين من أوكرانيا، وقدمت الدعم المالي لأوكرانيا وأرسلت لها أسلحة.

ومن جانبها، أفادت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، قولها، إن القوات الروسية "حررت" 93% من أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وهي واحدة من منطقتين انفصاليتين مدعومتين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في وقت سابق أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من "العملية الخاصة" في أوكرانيا قد تحققت بالكامل.