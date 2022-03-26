مسؤول أمريكي يؤكد أن القوات الأوكرانية تدمر سفينة حربية روسية في بيرديانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في بيرديانسك، هي الثانية خلال ساعات.



وأول أمس أعلنت البحرية الأوكرانية تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك، الذي تسيطر عليه روسيا جنوب شرق أوكرانيا.

ويقع ميناء بيرديانسك على بحر آزوف ويبعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب غرب ماريوبول، المدينة لديها قاعدة بحرية صغيرة.

وكانت القوات العسكرية الروسية قد دخلت لأول مرة مباني حكومية في بيرديانسك في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق متصل، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة على بحر آزوف جنوب البلاد.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، إن نحو 65 ألف شخص فروا من المدينة حتى الآن سواء في سيارات خاصة أو سيرا على الأقدام رغم أن الجهود الرسمية لترتيب عمليات إجلاء جماعية في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار أخفقت في معظمها.