​بعد نجاح سيستم أولى ثانوي.. هل تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أجرّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارًا تدريبيًا على التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 20 - 22 مارس الجاري.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم، حققت الامتحانات الإلكترونية، نجاحًا بنسبة 100% وتمكن الطلاب الوصول إلى منصة الامتحانات بدون صعوبات تذكر.

مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أرجع نجاح السيستم هذه المرة، إلى المنصة الجديدة "سوفت" المملوكة لشركة "جاما ليرن" وهي شركة مصرية 100% متواجدة في دبي.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن هذه المنصة تم اختيارها من بين العديد من المنصات، حيث أقدمت الوزارة منذ 4 أو5 أشهر على اختبار 4 منصات جديدة لقياس مدى نجاحها وتحملها للاختبارات الإلكترونية للطلاب، مؤكدًا أن المنصة الجديدة على منصة (سويفت آسيس) Swift Assess أثبتت كفاءتها خلال الاختبارات التدريبية.

أهم مميزات هذه المنصة:

1- تعمل المنصة على الشبكة الداخلية للمدرسة.

2- تعمل المنصة على تجميد الشاشة وعدم تمكن الطالب من فتح أي شاشات جانبية أو تقسيم الشاشة.

3- يصعب من خلالها الغش أو التسريب، سواء بتصوير الامتحان أو الدخول على مواقع الكترونية اثناء الامتحانات

4- أي تلاعب في المنصة يؤدي لخروج الطالب الفوري من الامتحان، ولا يستطيع الدخول مرة أخري إلا عن طريق المسؤول أو المشرف اللي واقف في اللجنة.

وبحسب مصادر، فأن هذه نجاح هذه المنصة ليس له علاقة بشكل امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن شكل امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

وأجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارًا تدريبيًا على التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 20 - 22 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، أن الاختبار يهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية في 3 مواد ( اللغة الإنجليزية – الفيزياء – التاريخ) لمدة ساعة فقط.