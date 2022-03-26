كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 6ر478 مليون والوفيات تتجاوز 11ر6 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 6ر478 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بينما تجاوز عدد الوفيات 11ر6 مليون حالة وفاة وعدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها 86ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 478 مليونا و619 ألفا و889 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ستة ملايين و 113 ألفا و687 حالة وفاة على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.