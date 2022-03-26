التحالف يعلن بدء عملية استجابة لحماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وأفاد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف التحالف، أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

من جانب آخر، أكد التحالف أنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية الحوثية، ولكن ما زلنا نمارس ضبط النفس.

وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.