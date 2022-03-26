"الأعلى للثقافة" يعقد ندوة حول الملكية الفكرية أونلاين الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، ندوة "رؤية استشرافية للبلوك تشين في مجال الملكية الفكرية" التي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية.

يدير الندوة، التي تعقد أونلاين عبر تطبيق زووم، الدكتور أشرف جابر مرسي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

ويشارك بها الدكتور فكري فؤاد محمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمى بجامعة الملك عبد العزيز (سابقًا) والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب لجنة الثقافة الرقمية و البنية المعلوماتية الثقافية.

ويعقب على الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية وأستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف.

​