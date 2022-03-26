شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات جديدة على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية التي تقدم سلعًا وخدمات يستخدمها الجيش والاستخبارات، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وتشمل العقوبات شركات من بينها “سيرنيا” و”سيرتال” و”إيه أو ني فيكتور” و”تي بلاتفورمز” وغيرها.

وذكر التقرير أن الحكومة الروسية اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الغربية والدولية لتشغيل صناعتها الدفاعية، وستلاحق العقوبات الجديدة شبكة الشركات الروسية المستخدمة في الحصول على السلع للأغراض العسكرية والمدنية.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، قد فرضوا يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي. وقد كثفت واشنطن، الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب رويترز.