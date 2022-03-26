عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسوم كاريكاتورية مسيئة.. عنوان أزمة فرنسية روسية

السبت 26 مارس 2022

الخليج 365

استدعت فرنسا السفير الروسي لديها بعد نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" رسوما كاريكاتورية اعتبرتها الدبلوماسية الفرنسية "غير مقبولة".



وقالت الخارجية الفرنسية "نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا" لكن هذا السلوك غير ملائم على الإطلاق، في إشارة إلى رسم كاريكاتوري يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة.

أمّا الرسم الثاني فيظهر أوروبا مريضة، مستلقية على سرير، ويحقنها جلّادان هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواد مختلفة باسم "النازية الجديدة" و"الخوف من روسيا" و"كوفيد-19".

وأكّدت السفارة الروسية لوكالة فرانس برس، أن مسألة التغريدة المنشورة طُرحت، من بين مسائل أخرى صباح الجمعة، وأُزيلت التغريدة بعد نشرها الخميس.

وأضافت السفارة الروسية: "لفتنا انتباه زملائنا الفرنسيين بشأن الاستفزازات وأعمال التخريب ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في فرنسا".

ومن جانبه، أعلن الجيش الروسي، الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيركز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي إن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت.

وأضاف: "لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح ... بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".