شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وألمانيا تًدينان هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها تُدين بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدة أن الهجمات ضد الرياض تنتهك القانون الدولي وتقوض الاستقرار الإقليمي.

فيما أدانت بريطانيا إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن إدانته وبشدة اعتداءات ‫الحوثيين على المواقع الحيوية في ‫المملكة، مؤكداً أن الاعتداءات تعرِّض حياة المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.

وأوضحت الإمارات العربية المتحدة، أن هجمات الحوثيين تتطلب ردًا رادعًا وموقفًا فوريًا حاسمًا من المجتمع الدولي، مؤكدة إدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية على المصالح الاقتصادية الحيوية في المملكة، مشيرة إلى أن هجمات الميليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

من ناحيته أكد أمين عام الجامعة العربية، أن هجمات الحوثيين تهدد الأمن في المنطقة وإمدادات الطاقة.

وكشفت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن الحوثيين يواصلون مهاجمة المدنيين والبنية التحتية.

كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هجمات الحوثيين تعكس خطورة المسيرات والصواريخ على أمن المنطقة، مؤكدًا أنه يجب وقف هجمات الحوثيين فورًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف، أنها راقب نشاطًا وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، مؤكدة أنه على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف استخدام المواقع ذات الحماية الخاصة، وأن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.