شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئون أوكرانيون يصلون إلى ألمانيا عبر جسر جوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى ألمانيا اليوم الجمعة 134 لاجئ أوكراني من بين 2500 وعدت الحكومة الألمانية بقبولهم من مولدوفا في إطار خطط أوروبية أوسع لمساعدة جيران أوكرانيا في رعاية الفارين من الغزو الروسي.

كانت حكومة مولدوفا وهي واحدة من أفقر وأصغر الدول الأوروبية قد ناشدت تقديم المساعدة لها مع وصول مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين الذين يستنزفون البنية التحتية الحيوية.

وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك باستقبال بعض اللاجئين خلال زيارة لمولدوفا قبل أسبوعين، وكانت في مطار فرانكفورت اليوم لاستقبال الدفعة الأولى.

وقالت إن دولا أخرى تنضم إلى ألمانيا لنقل اللاجئين من مولدوفا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن ألمانيا سجلت حتى الآن نحو 250 ألف لاجئ أوكراني.