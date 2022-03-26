شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب الجبان لـ «مصادر الطاقة العالمية» يتواصل وتهديد مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أمس الجمعة، رصده ومراقبته مصادر الأعمال العدائية، إثر عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة واعتراضه 16 هجوما استهدف الأراضي السعودية ، مشددا على أنه «ما زال يمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات»، وقال: إنه يحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب، وحذر الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وألا يختبروا صبر التحالف، وذلك بعد تدميره مسيرات مفخخة وصاروخا باليستيا أطلقوا باتجاه نجران وجيزان وطهران الجنوب.

وأكد التحالف، السيطرة على الحريق الذي نشب بخزانين لمنشأة أرامكو في جدة، إثر عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية، مشددا على أنه لا تأثير أو تداعيات للهجمات الحوثية العدائية على الحياة العامة في جدة. كما أكد سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة بجيزان، لافتا إلى نشوب حريق محدود دون خسائر بشرية، وشدد في ذات الوقت على أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب. وقال في بيان أمس: إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان، إلى جانب تدمير مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالقول: نرصد ونراقب مصادر الأعمال العدائية وما زلنا نمارس ضبط النفس.

كما أشار في بيانه إلى استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، ولفت إلى أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات الإرهابية، وأن الدفاعات السعودية دمرت مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه نجران.

اعتراض وتدمير

ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وفيما أكد التحالف، أمس الجمعة، دعمه الموقفين الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، التي يسعى الحوثيون لإفشالها، قال: إنه اعترض ودمر 12 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الإرهاب متعمدة استهداف الأعيان المدنية ومصادر الطاقة.

وأشار تحالف دعم شرعية اليمن إلى استمرار الأعمال العدائية الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولفت إلى أن الدفاعات السعودية دمرت 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجر أمس، مشددا في ذات الوقت على أن تلك المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة.

ولاحقا أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة، إلى جانب اعتراض وتدمير 9 أخرى تعمدت استهداف الأعيان المدنية ومصادر الطاقة.

وشدد التحالف على أنه أحبط كافة المحاولات العدائية لاستهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية، وقال: إن المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

تهديد العالم

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت المملكة أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة المدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.

وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان أنها تشيد بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، كما تؤكد وقوفها مع المملكة وتضامنها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة.

الإرهاب الجبان

وقالت الخارجية الكويتية في بيان: إن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما أيضا مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العالم لدعم استقرار تلك الإمدادات وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها. وشددت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أدانت الحكومة الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي تجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق بالمملكة التي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشددا على تضامن بلاده ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.