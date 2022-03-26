شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يصارع انهيار الجنيه وسط تحذيرات من «مجاعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط الجنيه السوداني على نحو غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية يوم الخميس، في وقت تشهد أسعار السلع والخدمات بالتوازي ارتفاعا جنونيا مع تنامي الفوضى بالأسواق، وسط تحذير أممي من مجاعة حادة ستواجه 18 مليون مواطن بحلول سبتمبر المقبل، نظرا إلى ضعف الحصاد والأزمة الاقتصادية وتأثيرات النزاع.

وقتل ليل الخميس مراهق سوداني (15 عاما) بالرصاص الحي في مدينة أم درمان، أثناء مسيرات احتجاجات نظمتها ما تسمى لجان المقاومة بنية الوصول إلى القصر الرئاسي، بعد إغلاق لشوارع العاصمة الخرطوم على مدى يومين، في حين، بدأ البنك المركزي السوداني في التجهيز لضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك خلال الثلاثة الأسابيع المقبلة لمواجهة الطلب على الدولار، ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق.

وفيما لم يفصح البنك عن كميات النقد التي سيقوم بضخها ولا عن حجم الودائع التي تلقاها، قالت مصادر لـ«اليوم»: إن البنك المركزي السوداني تلقى ودائع من دولتين شقيقتين عربيتين.

وحققت العملة إبان حكومة الانتقال استقرارا استمر لنحو 9 أشهر، بعد بناء احتياطي نقدي مُقدر، لكنها تدهورت لتسقط العملة السودانية منخفضة مقابل الدولار إلى نحو 800 جنيه بالسوق السوداء، بينما حددته بعض البنوك والمصارف بـ 651، قبل أن يرتفع الجنيه خلال ساعات إلى نحو 662 بالسوق الموازي يوم أمس الجمعة.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي: إن التأثيرات المجتمعية الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد تؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول الناس على الغذاء، ورجحتا بحسب بيان اطلعت عليه (اليوم)، تضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد في البلد إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل.