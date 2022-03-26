روسيا تستهدف القيادة الجوية بأوكرانيا.. وتركّز على دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تستهدف القيادة الجوية بأوكرانيا.. وتركز على دونباس

السبت 26 مارس 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت، الجمعة، مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ"خسائر جسيمة".



وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق "تلجرام"، إن الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثاً خسائر جسيمة.

وأضافت أن نتائج هذه الضربة الصاروخية للمحتلين يتم تقييمها.

يأتي هذا بينما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، إن القوات الروسية تعمل الآن على وصل خطوط الإمداد والقضاء على المقاومة الأوكرانية في منطقة دونباس.

وأضاف المسؤول: "الكثير من القصف وحركة القوات الروسية يتركز على هذه المنطقة في الوقت الحالي حيث يعطيها الروس الأولوية"، مضيفاً أن القوات الروسية لا تتحرك على محاور العاصمة الأوكرانية كييف.

وتابع المصدر: "هناك الكثير من القصف على العاصمة وتشيرنييف وماريوبول المحاصرة".

وأكد أنه بعد احتلال خيرسون، تمكنت القوات الأوكرانية من مواجهة القوات الروسية وأصبحت المدينة متنازعا عليها.

في سياق آخر، أكد المسؤول أن واشنطن أرسلت مساعدات للأوكرانيين، مضيفاً أنه سيتم إرسال ثلاث دفعات إضافية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتتكون المساعدات بمجملها من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدروع، مؤكدا بأن الروس لا يحاولون منع المساعدات من الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال المسؤول في البنتاجون، إن القوات الروسية قصفت حتى الآن 1260 صاروخاً على أوكرانيا.

وأكد أن هناك نسبة معتبرة من الصواريخ الروسية التي تفشل في الإطلاق أو في إصابة الأهداف، مضيفاً: "القوات الروسية لديها نسبة 85% إلى أقل من 90% من قواتها وعتادها صالح للقتال في أوكرانيا".

وكشف أن القوات الروسية تستدعي جنودا من جورجيا لنقلهم إلى أوكرانيا، مضيفاً بأن القوات الروسية تعاني من مشاكل اتصال بين القادة الميدانيين، بالإضافة لانخفاض المعنويات يؤثر على فعاليتهم في القتال.