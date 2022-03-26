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انقلاب سيارة محملة بالركاب في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين حادث مروري تسبب في تكدس الحالة المرورية، إثر انقلاب "ميني باص" محمل بالركاب.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من الخدمات المرورية المعينة، يفيد بانقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، وعلى الفور انتقل ضباط المرور إلى محل الواقعة.

وتمكن رجال المرور والمواطنين من إخراج الركاب من السيارة، كما دفعت "المرور" بونش قام برفع السيارة، لإعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بسيطة بين 3 من ركاب السيارة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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