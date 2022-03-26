"زراعة الشيوخ" تناقش أزمة الأسمدة وخطة التموين لتوفير السلع في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، أربع اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، كما تناقش اللجنة خلال الاجتماعين الأول والثاني يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة بشأن اقتصاديات الأسمدة الكيماوية.

كما تعقد اللجنة خلال اجتماعيها الثالث والرابع يوم الاثنين المقبل، جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة، بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إمدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء على احتكار التجار، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا، بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة.

وقال الجبلي إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفًا أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانًا تعاني حاليًا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. ​