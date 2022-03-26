الارشيف / اخبار العالم

أوكرانيا: روسيا لا يزال بإمكانها شن هجوم على كييف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني إنه لا يزال يعتقد أن القوات الروسية لا يزال بإمكانها شن هجوم واسع النطاق على العاصمة كييف، على الرغم من تأخر تقدمهم بسبب نقص الغذاء والوقود، بالإضافة إلى المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وقال اولكسندر جروزيفتش من رئاسة أركان الجيش الأوكراني يوم الجمعة إن اجهزة الاستخبارات أشارت إلى أنه يتم إعداد وحدات خاصة روسية لعملية كييف في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية مؤخرا من استعادة العديد من المواقع والقرى القريبة من كييف.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا