محاكمة المتهم بسبّ الفنانة أنوشكا بسبب "كلبين" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة أحد جيران الفنانة أنوشكا لاتهامه بسبها وقذفها، بعد خلاف بينهما بسبب "كلبين" مملوكين لهما.

وتقدمت الفنانة أنوشكا، بلاغا ضد جارها اتهمته فيه بالتعدي عليها بالسب، بعدما عاتبته إثر قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء داخل "الكومباوند" الذي يقيمان بها.

وجاء في بلاغ الفنانة أنها طالبت جارها بربط كلب، قائلة: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد، لكن جارها اعتدى عليها بالسب والقذف".

وطلب محامي الفنانة 100 ألف جنيه وواحد كادعاء مدني مؤقت.