السفير الروسي في باريس ينشر صورة “غير مقبولة”.. والخارجية الفرنسية تستدعيه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ 8 ثواني

نشر السفير الروسي في فرنسا رسماً كاريكاتورياً عبر حسابه على تويتر، أدى إلى انزعاج فرنسي رسمي، دفع بالخارجية الفرنسية إلى استدعاء السفير على الفور، وفقاً لما أفادت به وكالة “فرنس برس”.

وقالت الخارجية الفرنسية “نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا” لكن هذا “السلوك غير ملائم على الإطلاق”، في إشارة خصوصا إلى رسم كاريكاتوري يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة.

وأثار إجماع الدول الأوروبية ومنظماتها الإقليمية على التنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا، موسكو.

وتنتقد آلة الدعاية الروسية كل من يناقض رؤيتها، داخليا وخارجيا، وتضعه في خانة “الخيانة” و”العداء”.

والأربعاء، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئناف النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو، الملزمة بالامتثال للاتفاقية الأوروبية حتى 16 سبتمبر، وذلك بعد أن علقت ذلك الأسبوع الماضي.

وفي 16 مارس، تم استبعاد روسيا التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير، من مجلس أوروبا الذي تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذراعه القضائية.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان “تم رفع تعليق النظر في جميع الطلبات المرفوعة ضد روسيا الاتحادية عقب القرار (..) الصادر في 16 مارس 2022، بشكل فوري”.