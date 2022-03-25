التحالف يحذر من موجة هجمات عدائية ضد السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الجمعة أنه يراقب “نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

تحذير التحالف جاء عقب هجوم كبير شنته مليشيا الحوثي ​​على منشأة نفطية لشركة أرامكو غربي السعودية وعلى مناطق أخرى من المملكة.

وأشار التحالف إلى أن “الهجمات العدائية اليوم اُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة “.

وذكر التحالف أنه يعمل على تقييم “التهديدات والتداعيات وإجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والأمن الجماعي”.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي كان قد أوضح سابقاً أن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت لعمل عدائي، مضيفا أن الدلائل والمؤشرات الأولية تشير إلى استهدافها من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، نافيا وقوع أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة .