تقرير لـ”أسوشيتد برس” يكشف.. مستشار بوتين المستقيل ليس الأول وقد لا يكون الأخير!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - لفتت استقالة المستشار في الرئاسة الروسية، أناتولي تشوبايس، هذا الأسبوع، الأنظار، ولكنها لم تكن الأولى لمسؤول حكومي كبير في البلاد يغادر وظيفته منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشوبايس، الذي كان مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للمنظمات الدولية حول التنمية المستدامة، معروف جيدًا في روسيا.

شغل الرجل مناصب رفيعة لما يقرب من ثلاثة عقود، بدءًا من عهد بوريس يلتسين، أول زعيم في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأدانت شخصيات عامة في روسيا غزو أوكرانيا وتركوا مناصبهم في المؤسسات والشركات التي تديرها الدولة، مما يشير إلى انقسامات لدى الشخصيات الرسمية الروسية بشأن الحرب.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الاستقالات وصلت إلى الدائرة المقربة من بوتين، الذي انتقد من يعارضون مساره ووصفهم بأنهم “حثالة وخونة”.

فيما يلي أبرز الذين أداروا ظهورهم للكرملين بسبب الحرب:

أناتولي تشوبايس

أكد الكرملين، الأربعاء، ما أوردته تقارير إعلامية عن استقالة تشوبايس (66 عاما) الذي كان مهندس حملة الخصخصة التي أطلقها يلتسين.

وقالت التقارير، نقلاً عن مصادر مجهولة، إن الرجل استقال بسبب الحرب، بينما لم يعلق هو علنا على استقالته.

في عهد يلتسين، ورد أن تشوبايس أوصى الإدارة بتعيين بوتين، وهي خطوة كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نقطة انطلاق مهمة في مسيرة بوتين المهنية.

وأصبح بوتين بالفعل رئيسًا لروسيا في عام 2000 ، عندما تنحى يلتسين.

وشغل شوبايس أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء من 1994 إلى 1996 والنائب الأول لرئيس الوزراء من 1997 إلى 1998.

وذكرت صحيفة الأعمال الروسية “كوميرسانت”، الأربعاء ، أن تشوبايس شوهد في إسطنبول هذا الأسبوع وعرض صورة لرجل يشبهه في ماكينة صرف آلي تركية.

ومنذ بداية الغزو، استقبلت إسطنبول العديد من الروس الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن حكومة موسكو.

أركادي دفوركوفيتش

شغل أركادي دفوركوفيتش منصب نائب رئيس الوزراء الروسي وهو حاليًا رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

انتقد دفوركوفيتش الحرب مع أوكرانيا في تصريحات أدلى بها لمجلة Mother Jones يوم 14 مارس وتعرض لانتقادات من الحزب الحاكم في الكرملين.

قال دفوركوفيتش إن الحروب هي أسوأ الأشياء التي قد يواجهها المرء في الحياة “أي حرب، في أى مكان، الحروب لا تقتل فقط أرواح لا تقدر بثمن، الحروب تقتل الآمال والتطلعات وتجمد العلاقات والصلات أو تدمرها”.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للشطرنج كان “يتأكد من عدم وجود أنشطة شطرنج رسمية في روسيا أو بيلاروس، وأنه لا يُسمح للاعبين بتمثيل روسيا أو بيلاروس في الأحداث الرسمية أو المصنفة حتى تنتهي الحرب ويعود اللاعبون الأوكرانيون إلى الشطرنج.”

وبعد يومين من تصريحاته، طالب مسؤول كبير في حزب روسيا المتحدة بإقالته من منصب كرئيس مؤسسة سكولكوفو المدعومة من الدولة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت المؤسسة أن دفوركوفيتش قرر التنحي.

ليليا جيلدييفا

كانت ليليا جيلدييفا مذيعة منذ فترة طويلة في قناة “أن تي في” التي تمولها الدولة، والتي ظلت على مدى عقدين من الزمان ملتزمة بخط الكرملين بعناية.

وتركت جيلدييفا وظيفتها وغادرت روسيا بعد وقت قصير من الغزو.

وقالت لموقع الأخبار المستقل “ذا إنسايدر” هذا الأسبوع إنها قررت “وقف كل هذا” في اليوم الأول من غزو 24 فبراير.

قالت أيضا: “عانيت من انهيارً عصبيً، لعدة أيام لم أستطع تمالك نفسي”.

وكشفت أن التغطية الإخبارية على القنوات التلفزيونية الحكومية تخضع لسيطرة مشددة من قبل السلطات، حيث تحصل القنوات على أوامر من المسؤولين.

واعترفت بأنها انضمت إلى تلك الجهود المضللة منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت في دعم تمرد انفصالي في أوكرانيا.

“عندما تستسلم تدريجياً لنفسك، لا تلاحظ عمق السقوط، وفي وقت ما، تجد نفسك وجهاً لوجه مع الصورة الحقيقية، هذا انتهى معي يوم 24 فبراير”.

زانا أغالاكوفا

كانت زانا أغالاكوفا صحفية في قناة تلفزيونية أخرى تديرها الدولة، القناة الأولى، أمضت أكثر من 20 عامًا هناك وعملت مذيعة ثم مراسلة في باريس ونيويورك ودول غربية أخرى.

بدأت التقارير الإخبارية حول استقالة أغالاكوفا من وظيفتها في الظهور بعد ثلاثة أسابيع من الغزو.

وهذا الأسبوع، عقدت مؤتمرا صحفيا في باريس أكدت التقارير وشرح قرارها.

وقالت لقد وصلنا إلى مرحلة عندما نشاهد في التلفزيون، في الأخبار، كل ما نراه هم من هم في السلطة، وكأن ليس لدينا إلا هم في البلد”.

وفي إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعم الانفصاليين في أوكرانيا، قالت إنها “لم تعد قادرة على الاختباء من الدعاية بعد الآن”.

وكشفت أنها حتى لما عملت كمراسلة كان عليها أن “تتحدث فقط عن الأشياء السيئة التي تحدث في الولايات المتحدة.”