مليشيا الحوثي تستهدف منشأة نفطية في مدينة جدة السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرضت منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لسلسلة هجمات شنتها مليشيا الحوثي عبر عدد من الطائرات المسيرة.

الاعتداء الحوثي استهدف أهداف حيوية في المملكة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بمسيرات و عدد من الصواريخ البالستية.

وقال بيان لتحالف دعم الشرعية في اليمن إن الحوثيين شنوا عدة اعتداءات في جنوب المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المالكي نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة .