مجدداً.. بايدن يوجه اتهاماً لبوتين بأنه “مجرم حرب”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، وصفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”، محذراً من مغبة قيام القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين.

بايدن وفي تصريحات له أعقبت لقائه نظيره البولندي أندريه دودا في مدينة رزيشو القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أكد أن “الشعب الأوكراني أظهر صلابة مدهشة في مواجهة الغزو الروسي”.

وتابع بايدن أن “القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية لآلاف المحتاجين إليها في أوكرانيا”، داعيا “المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين”.

ووجه الرئيس الأميركي انتقادا لاذعا للرئيس الروسي بالقول “نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا”.

دودا من جهته قال إن “وجود الرئيس بايدن هنا في بولندا يعكس التزام واشنطن بالأمن والاستقرار العالميين”،

وقبل ذلك كان بايدن التقى المؤسسات العاملة في إغاثة اللاجئين في مدينة رزيشو البولندية وكذلك زار قوات الفرقة 82 المحمولة جوا والعاملة تحت لواء الناتو في بولندا.

وشكر بايدن الجنود الأميركيين العاملين في بولندا تحت لواء الناتو على جهودهم في تأمين دول الحلف وقال لهم “أنتم أفضل قوة محاربة في تاريخ العالم”.

ووصل بايدن لبولندا قادما من بروكسل، في المحطة الثانية من جولته الأوروبية.

ويقوم بايدن بجولته بعد ماراتون دبلوماسي استثنائي في بروكسل شارك خلاله في اجتماعات قمة للحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بهدف إبراز وحدة الصف الغربية في ردها على روسيا بعد شهر بالتمام على بدء غزو أوكرانيا.