تطورات جديدة بشأن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يوماً على بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحافيين: “فيما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها”، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

كما قال ميدينسكي إن “المفاوضات مستمرة طوال الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة عبر رابط فيديو، وستستمر غداً”.

وأكد أن روسيا تسعى إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، مضيفاً أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك.

في سياق متصل، قال ميدينسكي إن موسكو تعتقد أن كييف تحاول إطالة أمد المفاوضات.

وأضاف أن موسكو تشدد على توقيع “اتفاق مفصل” يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح و”اجتثاث النازية” من أوكرانيا في الاعتبار، إضافةً إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال “الجمهوريتين” الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.

وأوضح المفاوض الروسي أن “ما يثير قلق كييف خصوصاً هو الحصول على ضمانات أمنية من جانب القوى الأخرى في حال لم تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي”، معتبراً أن هذا الموقف “يمكن تفهمه تماماً”.

وبعدما بدأت بلقاءات مباشرة بين وفدي البلدين، باتت المفاوضات بين موسكو وكييف تجري عبر الفيديو بوتيرة شبه يومية.