شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على ⁧‫المملكة‬⁩ أمر غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دانت الخارجية الأمريكية، اليوم، هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في المملكة، واصفة هجمات الحوثيين “بالمرفوضة وغير المقبولة”.

وأكدت أن “هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في المملكة”، مضيفة “سنعمل مع شركائنا في المنطقة لتعزيز الدفاعات”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تعمل على “مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح، قبل قليل، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة (٢٥: ١٧) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.