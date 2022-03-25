شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: ندين بشدة هجوم الحوثيين الأخير على مواقع حيوية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، هجوم الحوثيين على عدة مواقع في المملكة.

وقال جونسون “ندين بشدة هجوم الحوثيين الأخير على مواقع حيوية في المملكة”، مؤكدًا أن “هذه الهجمات تعرض أرواح المدنيين للخطر”، وفقًا لـ”العربية”.

وطالب رئيس وزراء بريطانيا الحوثيين “بوقف هجماتهم على المملكة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح، قبل قليل، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة ( ٢٥: ١٧) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.