شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القوات الأوكرانية تدمر سفينة حربية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مسؤولون أميركيون، اليوم، إن القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في بيرديانسك، مؤكدين أن عدد الضحايا غير محدد.

ونشر الجيش الأوكراني فيديو لسفينة إنزال روسية وهي تتعرض فجر أمس الخميس لهجوم صاروخي دمرها بالكامل وأشعل فيها النار بمرفأ مدينة بيرديانسك التي استولت عليها القوات الروسية بعد 4 أيام من بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا، كما تضررت بالهجوم سفينتا إنزال لروسيا أيضًا.

ويعتبر ميناء “بيرديانسك” الذي احتلته القوات الروسية في 27 فبراير الماضي، استراتيجيًا، لأنه يقع بين شبه جزيرة القرم ومدينة “ماريوبول” المحاصرة، على بعد من الاثنين يبلغ 80 كيلومترا تقريبا إلى الشرق، وهو مهم لتزويدها بما تحتاج من مدد لاحتلال “ماريوبول” الذي باء بالفشل حتى الآن.