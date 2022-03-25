بايدن: سنبيع المزيد من الغاز لأوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وذكر بايدن في بيان «اتفقنا اليوم على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة».

وأضاف: «تركز هذه المبادرة على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام».