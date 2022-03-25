تفاصيل لقاء السيسي بالملك عبد الله ومحمد بن زايد والكاظمي





الشارقة - اميمة ياسر - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمدينة العقبة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

تناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع، في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت، وذلك يوم الإثنين الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر، تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.