شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري روسي على يد القوات الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم، عن مقتل قائد الجيش 49 الروسي للمنطقة العسكرية الجنوبية. وأكدت الأركان الأوكرانية أن قواتها المسلحة تؤدي مهام دفاعية عن العاصمة كييف، بينما الخليج 365 القوات الروسية هجماتها. واستنكرت قيام القوات الروسية بإجبار المدنيين الأوكرانيين على الرحيل من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. وأتم الغزو الروسي لأوكرانيا شهرًا كاملاً منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

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