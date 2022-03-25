شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء تدمير المنازل في خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سُمع دوي عنيف في مدينة خاركيف الأوكرانية وارتفعت أعمدة الدخان من بين البنايات في الأحياء السكنية، حيث دُمّر بيت واحدة على الأقل، كما اشتعلت النيران في بيوت أخرى جراء القصف، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

وقال فيكتور نيكيتيف (76 عاماً) الذي دمر بيته بعد سقوط قذيفة عليه إن السقف بدأ يتساقط عليه فجأة ولكنه نجا بأعجوبة. وقال صحافيون من وكالة أسوشييتد برس الأميركية إن المسعفين نقلوا أربع جثث من الحي المستهدف.

وتعتبر خاركيف ثاني أكبر مدينة استراتيجية من حيث المساحة والسكان، وتقع في شمال شرقي البلاد، ولو سقطت خاركيف فهذا يعني قدرة الجيش الروسي على عزل الشمال الشرقي لأوكرانيا، وسقوطها يعتبر فتح الممر الشمالي الشرقي أمام الجنود الروس، كما يعتبر مقدمة لسقوط العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب.