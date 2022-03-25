شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء تدمير المنازل في خاركيف بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سُمع دوي عنيف في مدينة خاركيف الأوكرانية وارتفعت أعمدة الدخان من بين البنايات في الأحياء السكنية، حيث دُمّر بيت واحدة على الأقل، كما اشتعلت النيران في بيوت أخرى جراء القصف، وفقًا لـ”يورو نيوز”.
وقال فيكتور نيكيتيف (76 عاماً) الذي دمر بيته بعد سقوط قذيفة عليه إن السقف بدأ يتساقط عليه فجأة ولكنه نجا بأعجوبة. وقال صحافيون من وكالة أسوشييتد برس الأميركية إن المسعفين نقلوا أربع جثث من الحي المستهدف.
وتعتبر خاركيف ثاني أكبر مدينة استراتيجية من حيث المساحة والسكان، وتقع في شمال شرقي البلاد، ولو سقطت خاركيف فهذا يعني قدرة الجيش الروسي على عزل الشمال الشرقي لأوكرانيا، وسقوطها يعتبر فتح الممر الشمالي الشرقي أمام الجنود الروس، كما يعتبر مقدمة لسقوط العاصمة الأوكرانية كييف.
وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة منذ اندلاع الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء تدمير المنازل في خاركيف بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.