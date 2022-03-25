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بينهم عراقيان.. لاعبين عرب ضمن الأفضل للجولة التاسعة المونديالية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-25 | 19:17

بينهم عراقيان.. لاعبين عرب ضمن الأفضل للجولة التاسعة المونديالية

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 لاعبين عرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وضمت قائمة النجوم العرب الـ8، حسين علي وعلي فائز من العراق، علاء الدين الدالي، ومارديك مارديكيان وخالد كردغلي "سوريا"، وسالم الدوسري وسلمان الفرج ""، وأمجد الحارثي "عُمان".

كما ضمت القائمة المختارة، غوندا "حارس مرمى منتخب اليابان" ومواطنه ميتوما"، وكيم يونغ "كوريا الجنوبية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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