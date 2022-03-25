انت الان تتابع خبر بينهم عراقيان.. لاعبين عرب ضمن الأفضل للجولة التاسعة المونديالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-25 | 19:17
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 لاعبين عرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وضمت قائمة النجوم العرب الـ8، حسين علي وعلي فائز من العراق، علاء الدين الدالي، ومارديك مارديكيان وخالد كردغلي "سوريا"، وسالم الدوسري وسلمان الفرج "السعودية"، وأمجد الحارثي "عُمان".
كما ضمت القائمة المختارة، غوندا "حارس مرمى منتخب اليابان" ومواطنه ميتوما"، وكيم يونغ "كوريا الجنوبية".
كما ضمت القائمة المختارة، غوندا "حارس مرمى منتخب اليابان" ومواطنه ميتوما"، وكيم يونغ "كوريا الجنوبية".
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