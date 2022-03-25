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خام برنت يقفز ويسجل نحو 120 دولاراً للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء.
وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 في المئة إلى 119.92 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 في المئة إلى 113.34 دولاراً. وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق.

واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ عشرة في المئة وغرب تكساس الوسيط ثمانية في المئة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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