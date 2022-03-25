خام برنت يقفز ويسجل نحو 120 دولاراً للبرميل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 في المئة إلى 119.92 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 في المئة إلى 113.34 دولاراً. وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق.



واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ عشرة في المئة وغرب تكساس الوسيط ثمانية في المئة.

