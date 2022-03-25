الحشد يطيح بـ'ضابط وهمي' يدعي الانتماء للهيئة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي ألقت القبض على شخص انتحل صفة (ضابط متابعة) في الهيئة بالعاصمة بغداد".

وبينت، أن ذلك "جاء خلال عملية أمنية، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الذي قام بانتحال صفة (ضابط متابعة) لهيئة الحشد الشعبي وتزوير عقود مرورية لتسهيل تجارة المخدرات في محافظة الانبار".

