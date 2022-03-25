ملك الأردن يستضيف السيسي وبن زايد بالعقبة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات:

استضاف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في محافظة العقبة الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حضر اللقاء، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.

وأوضحت الوكالة الأردنية، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.