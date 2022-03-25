ضحايا مباراة مصر والسنغال.. ننشر أسماء المصابين في واقعة "ميكروباص أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

حصل موقع الخليج 365 على قائمة بأسماء 10 أشخاص، ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن في محافظة المنيا.

كانت مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع المدعو زياد خالد محمد، يبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة كلا من محمود عدنان محمود، 18 عاما، و محمود محمد محمود 21 عاما، و محمد أحمد يسري 21 عاما، وحازم أحمد يسري، 18 عاما، ومحمد علاء أحمد 25 عاما، وأحمد علاء يوسف 21 عاما، وفارس عماد فاروق 19 عاما، ومؤيد الدين محمد كمال 19 عاما، جميعهم طلاب من محافظة أسيوط كما أصيب رمزي رفعت وليم 28 عاما، سائق الميكروباص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى المنيا العام.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الجمعة وفاة الطالب زياد خالد النبوي، الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق والذي توفى إثر حادث خلال سفره للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر في مباراة اليوم.

وقال رئيس الجامعة في نعيه عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط : نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.