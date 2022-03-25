انتحار شاب حزنًا على وفاة والدته في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الجمعة، عبر القفز في ترعة الكلابية من أعلى كوبري الشيخ يونس، بشرق مدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بانتحار "أحمد.ج.أ" 27 عاما، بترعة الكلابية بعد القفز من أعلى كوبري الشيخ يونس قنا، جرى انتشال الجثة من قبل قوات الحماية المدنية.

أفاد والد الشاب أن نجله يعاني من حالة اكتئاب حادة واضطرابات نفسية منذ فترة بسبب وفاة والدته، وحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.