أول ضحايا مباراة مصر والسنغال.. رئيس جامعة أسيوط ينعى الطالب زياد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الجمعة، زياد خالد النبوي، الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق والذي توفى إثر حادث خلال سفره للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر في مباراة اليوم ضد منتخب السنغال.

قال رئيس الجامعة في نعيه عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط: نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

كانت مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع زياد خالد محمد، يبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة 9 أشخاص آخرين، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى المنيا العام.

وتقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، مباراة مصر والسنغال على ستاد القاهرة في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، فيما تقرر موعد مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.