السفير الروسي لدى روما يقاضي صحيفة إيطالية بسبب مقال عن اغتيال بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

قدم السفير الروسي لدى روما شكوى قانونية ضد صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية بسبب نشرها مقالا يوازن بين محاسن ومساوئ فرضية اغتيال الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين.

واستكشفت الصحيفة في مقال نشر الأسبوع الجاري سيناريو يتم فيه قتل الرئيس بوتين على يد أحد المقربين منه لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعدد الصحفي المحاسن والمساوئ في المقال، وأعطى فكرة عامة عن التكهنات بشأن ما قد يترتب على ذلك.

وقدم السفير سيرجي رازوف شكوى رسمية لدى مكتب ممثل الادعاء في روما صباح اليوم الجمعة على خلفية اتهام الصحيفة بالتحريض ودعم ارتكاب جريمة.