هل تسمح واشنطن لموسكو بشراء اليورانيوم الإيراني بعد الإتفاق النووي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 6:27 مساءً

تدرس الولايات المتحدة السماح لروسيا بشراء فائض اليورانيوم المخصب من إيران بموجب شروط اتفاق نووي جديد، وفقا لما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، وافقت روسيا على شراء فائض اليورانيوم الإيراني حتى لا يتمكن النظام من صنع سلاح نووي، وهو دور يمكن إحياؤه في الصفقة الجديدة، بحسب “فوكس نيوز”.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس القول إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تلعب روسيا نفس الدور الذي لعبته في السابق.

كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان هذا الأسبوع إن دور روسيا في شراء اليورانيوم الفائض من إيران كان “جزءا أساسيا من كيفية ضماننا أن البرنامج النووي الإيراني مسيطر عليه”.

وأضاف: “الآن، لسنا مضطرين إلى الاعتماد على أي دولة في أي عنصر معين من الصفقة، ولكن هذا هو الدور الذي لعبته روسيا في الماضي، وهو دور لم يكن له بالضرورة أهمية سياسية، ولكن كان له دور عملي”.