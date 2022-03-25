الجيش الروسي يقرّ بمقتل 1351 من جنوده في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أقرّ الجيش الروسي، اليوم الجمعة، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، متّهمًا الدول الغربية باقتراف “خطأ” عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي: “خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرين”.

في المقابل، تختلف الأرقام التي تعلنها موسكو بشكل كبير عن تلك الصادرة عن أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

بدوره، كشف الناتو يوم الخميس، أن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أربعة أسابيع من الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، وما نشرته روسيا، عمدا أو بغير عمد، والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة.