طالبة توخي الحذر .. الحكومة الهنغارية: العقوبات على روسيا تؤثر علينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الهنغاري زولتان كوفاكس، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي جرى فرضها على موسكو بسبب العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، تؤثر على دول أخرى مثل هنغاريا.

وشدد كوفاكس، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، على أهمية “توخي الحذر حتى لا تنال العقوبات من كل الروس”، مؤكدا ضرورة التصرف بهدوء “لمعاقبة المسؤولين فقط، دون غيرهم”.

وصرح المسؤول الهنغاري: “نحاول مع شركائنا أن نقر تدابير للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية”، التي اندلعت بعد بدء الهجوم العسكري الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأكد كوفاكس أن “هناك سعيا دائما للعمل ضمن إطار أوروبي موحد”، موضحا أن بلاده تدعم انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت مستجيبة لشروط ومعايير الالتحاق بالتكتل.

في المقابل، وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، إنه من “الحماقة” الاعتقاد أن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على قرارات موسكو.

وصرح المسؤول البارز بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي، ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.