هل تلجأ واشنطن الى الأسلحة الكيماوية في حال استخدمتها موسكو؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 4:05 مساءً

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، من الطائرة الرئاسية الأميركية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “لا تنوي استخدام أسلحة كيمياوية تحت أي ظرف”، حتى لو استخدمتها روسيا في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات سوليفان رداً على اتهامات موسكو لواشنطن وكييف بالتحضير لهجمات كيمياوية.

وخلال تبادل مع الصحافة، حذّر ساليفان من أن موسكو ستدفع “ثمناً باهظاً جداً” في حال استخدام أسلحة كيمياوية، مشيرا إلى تصريحات للرئيس جو بايدن الذي تعهد في اليوم السابق “بردٍ” إذا حصل هذا السيناريو من دون توضيح “طبيعة” هذا الرد.

في سياق آخر قال سوليفان إن رد حلف شمال الأطلسي “الناتو” على الهجمات السيبرانية التي يتهم روسيا بشنها “لن يكون بالضرورة عسكرياً”.

كما أكد أن واشنطن لم تلحظ مساعدة عسكرية صينية لروسيا وسط حربها في أوكرانيا، مضيفاً: “نراقب الوضع عن كثب”.