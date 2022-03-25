شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل 300 مدني في قصف مسرح ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السفيرة البريطانية في أوكرانيا، ميليندا سيمونز، اليوم الجمعة، أن أكثر من 300 مدني قتلوا في قصف مسرح ماريوبول في 16 مارس الجاري.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، يُعتقد أن نحو 1300 شخص كانوا يحتمون بالمبنى، و150 ناج فقط خرجوا من تحت الأنقاض مباشرة بعد الهجوم، كأكبر حصيلة ضحايا في مكان واحد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت الصحيفة أن غالبية الموجودين في المسرح كانوا مختبئين من القصف وأن الأنقاض كانت تمنع خروجهم.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد نشروا صورًا لمبنى المسرح الذي تدمّر في منتصفه بالكامل، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام، حيث أفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.